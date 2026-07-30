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Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac

jeudi 6 août 2026 · Issac

Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
la massinie
Ville
24400 Issac
Département
Dordogne
Tarif

Issac

Visite et dégustation Ferme de porcs noirs

la massinie Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Partez à la découverte de l’histoire du porc noir gascon et rencontrez les animaux pour mieux comprendre le mode d’élevage suivi d’une dégustation de produits.
10h
Tarifs: 8.5€/ad, 4€/enf 6-15 ans. Sur réservation
Ferme de la Massinie 06 83 38 51 71   .

la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71  lamassinie@gmail.com

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English : Visite et dégustation Ferme de porcs noirs

L’événement Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord

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