Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac
lundi 31 août 2026 · Issac
Informations pratiques
Issac
Visite et dégustation Ferme de porcs noirs
la massinie Issac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 10:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Partez à la découverte de l’histoire du porc noir gascon et rencontrez les animaux pour mieux comprendre le mode d’élevage suivi d’une dégustation de produits.
10h
Tarifs: 8.5€/ad, 4€/enf 6-15 ans. Sur réservation
Ferme de la Massinie 06 83 38 51 71 .
la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71 lamassinie@gmail.com
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English : Visite et dégustation Ferme de porcs noirs
L’événement Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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