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Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac

lundi 31 août 2026 · Issac

Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Adresse
la massinie
Ville
24400 Issac
Département
Dordogne
Tarif

Issac

Visite et dégustation Ferme de porcs noirs

la massinie Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

Partez à la découverte de l’histoire du porc noir gascon et rencontrez les animaux pour mieux comprendre le mode d’élevage suivi d’une dégustation de produits.
10h
Tarifs: 8.5€/ad, 4€/enf 6-15 ans. Sur réservation
Ferme de la Massinie 06 83 38 51 71   .

la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71  lamassinie@gmail.com

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English : Visite et dégustation Ferme de porcs noirs

L’événement Visite et dégustation Ferme de porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord

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