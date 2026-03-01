Visite et dégustation Formule Pétillante atelier de sabrage de crémant Domaine Specht Mittelwihr

Visite et dégustation Formule Pétillante atelier de sabrage de crémant Domaine Specht

2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-04 2026-04-07 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-15 2026-05-26 2026-07-15 2026-08-16

Découvrez l’univers passionnant du métier de vigneron indépendant au travers d’une activité originale et conviviale avec le sabrage de crémant ! Une activité idéale pour les anniversaires, EVJF, ou toute autre célébration !

Découvrez l’univers passionnant du métier de vigneron indépendant… avec un atelier sabrage de crémant !

Après une brève présentation du domaine et de son histoire, nous vous invitons à une immersion au creux de notre chai. Du hall de pressurage aux cuves inox, en passant par la partie historique de la cave avec les foudres en bois, la visite guidée et commentée vous permet d’en découvrir davantage sur les processus de fermentation et de vinification.

Après la visite, place à une activité originale et conviviale avec le sabrage du crémant ! En effet, en suivant les instructions du guide, chaque participant à l’opportunité de s’essayer au sabrage, sur une bouteille factice. Le participant ayant réalisé le meilleur sabrage gagne le droit de sabrer une vraie bouteille de crémant, qui sera ensuite offerte aux participants en dégustation !

Nous rejoignons enfin le caveau de dégustation. Nous vous proposons une sélection de 5 cépages accompagnés d’une gourmandise locale et traditionnelle le kougelhopf ou le bretzel.

Une activité idéale pour les anniversaires, EVJF, ou toute autre célébration ! .

2 rue des Eglises Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 85 domaine.specht@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the fascinating world of the independent winegrower’s profession through an original and convivial activity: crémant sabrage! An ideal activity for birthdays, EVJFs or any other celebration!

L’événement Visite et dégustation Formule Pétillante atelier de sabrage de crémant Domaine Specht Mittelwihr a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr