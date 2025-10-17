Visite et dégustation gourmande Maumusson-Laguian
Visite et dégustation gourmande Maumusson-Laguian vendredi 17 octobre 2025.
Visite et dégustation gourmande
Château Laffitte-teston Maumusson-Laguian Gers
Tarif : 15 EUR
Début : 2025-10-17 11:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Visitez notre chai à barriques souterrain et dégustez nos cuvées en AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et IGP Côtes de Gascogne. Dégustation accompagnée de charcuteries et de fromages.
Château Laffitte-teston Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 58 info@laffitte-teston.com
English :
Visit our underground barrel cellar and taste our AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh and IGP Côtes de Gascogne wines. Tasting accompanied by charcuterie and cheese.
German :
Besuchen Sie unseren unterirdischen Barrique-Keller und probieren Sie unsere Cuvées aus AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh und IGP Côtes de Gascogne. Die Verkostung wird von Wurstwaren und Käse begleitet.
Italiano :
Visitate la nostra barricaia sotterranea e degustate i nostri vini AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh e IGP Côtes de Gascogne. Degustazione accompagnata da salumi e formaggi.
Espanol :
Visite nuestra bodega subterránea de barricas y deguste nuestros vinos AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh e IGP Côtes de Gascogne. Degustación acompañada de embutidos y quesos.
