Visite et dégustation gourmande Maumusson-Laguian

Visite et dégustation gourmande Maumusson-Laguian vendredi 17 octobre 2025.

Visite et dégustation gourmande

Château Laffitte-teston Maumusson-Laguian Gers

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 11:00:00
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

Visitez notre chai à barriques souterrain et dégustez nos cuvées en AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et IGP Côtes de Gascogne. Dégustation accompagnée de charcuteries et de fromages.
  .

Château Laffitte-teston Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 58  info@laffitte-teston.com

English :

Visit our underground barrel cellar and taste our AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh and IGP Côtes de Gascogne wines. Tasting accompanied by charcuterie and cheese.

German :

Besuchen Sie unseren unterirdischen Barrique-Keller und probieren Sie unsere Cuvées aus AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh und IGP Côtes de Gascogne. Die Verkostung wird von Wurstwaren und Käse begleitet.

Italiano :

Visitate la nostra barricaia sotterranea e degustate i nostri vini AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh e IGP Côtes de Gascogne. Degustazione accompagnata da salumi e formaggi.

Espanol :

Visite nuestra bodega subterránea de barricas y deguste nuestros vinos AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh e IGP Côtes de Gascogne. Degustación acompañada de embutidos y quesos.

L’événement Visite et dégustation gourmande Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2025-09-05 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers