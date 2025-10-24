Visite et dégustation – JLP Cognac Agriculture Biologique JLP Cognac Bellevigne

Visite et dégustation – JLP Cognac Agriculture Biologique 24 octobre – 22 novembre JLP Cognac Charente

Enfants autorisées, car la distillerie ne sera pas en marche.

Début : 2025-10-24T10:30:00 – 2025-10-24T11:45:00

Fin : 2025-11-22T16:15:00 – 2025-11-22T17:30:00

Découvrez sur un même site, notre vignoble, notre chai de vinification, notre alambic, et les chais de vieillissement. Tout pour comprendre le processus de fabrication de cognac et pineau. Nous parlerons de l’agriculture biologique pour aider ceux qui veulent comprendre ce qui est derrière le label AB

JLP Cognac 27 Chez Ferchaud, 16120 Bellevigne Bellevigne 16120 Éraville Charente Nouvelle-Aquitaine https://cognac-pasquet.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

