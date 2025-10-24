Visite et dégustation – LA BELLE FLEURIE Maison Brillet Graves-Saint-Amant

Visite et dégustation – LA BELLE FLEURIE Maison Brillet Graves-Saint-Amant vendredi 24 octobre 2025.

Visite et dégustation – LA BELLE FLEURIE Vendredi 24 octobre, 14h00 Maison Brillet Charente

35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T14:00:00+01:00 – 2025-10-24T16:00:00+01:00

Fin : 2025-10-24T14:00:00+01:00 – 2025-10-24T16:00:00+01:00

Après un accueil signature, nous proposerons une traversée ludique du domaine datant de 1850, pour en apprécier ses savoir-faire, combinant l’harmonie parfaite du raisin et de la poire. Une visite intimiste qui se poursuit par la découverte privilégiée de la Maison Historique dans laquelle la liqueur « Belle de Brillet » est née. Prélude à l’atelier fleuri, une Belle dégustation sur mesure libérera la créativité de nos hôtes. A nos côtés, chacun bénéficiera de tout le matériel requis pour réaliser son globe fleuri. Véritable acteur de sa composition, il personnalisera en effet son propre écrin signature de fleurs séchées et de subtiles touches Belle de Brillet.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Maison Brillet 22, route de graves Les Aireaux 16120 Graves-Saint-Amant Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine https://belledebrillet.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

Après un accueil signature, nous proposerons une traversée ludique du domaine datant de 1850, pour en apprécier ses savoir-faire, combinant l’harmonie parfaite du raisin et de la poire. Une visite se…