Visite et dégustation – Maison Machenaud Maison Machenaud Hiersac

Visite et dégustation – Maison Machenaud Maison Machenaud Hiersac samedi 25 octobre 2025.

Visite et dégustation – Maison Machenaud 25 et 26 octobre Maison Machenaud Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T10:00:00 – 2025-10-25T10:40:00

Fin : 2025-10-26T17:00:00 – 2025-10-26T17:45:00

Récit de l’histoire de la propriété, explication des diverses étapes nécessaires à la réalisation d’un cognac, dégustation de nos produits dans la distillerie

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Maison Machenaud 5 rue de la Pouyade, 16290 Hiersac Hiersac 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.maisonmachenaud.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

Récit de l’histoire de la propriété, explication des diverses étapes nécessaires à la réalisation d’un cognac, dégustation de nos produits dans la distillerie