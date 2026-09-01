Informations pratiques

Granville

Visite et dégustation Maison Yver

189 Route de Villedieu (Anc) Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 11:00:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Dans le cadre de France design week, la Maison Yver propose de partir à la découverte de l’histoire et de la culture du chocolat, avec Cédric Yver et son équipe ! Lieu unique, découvrez comment le Maître Chocolatier élabore ses produits ainsi que tous les secrets de fabrication du chocolat et des macarons.

Le temps de la visite vous pourrez assister à la réalisation d’une pièce en chocolat, le processus de création jusqu’à sa réalisation ?! La visite se terminera par une dégustation (25 places).

Réservation obligatoire : 02 33 91 85 11. .

189 Route de Villedieu (Anc) Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 85 11 atelier@yverchocolatier.com

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English : Visite et dégustation Maison Yver

L’événement Visite et dégustation Maison Yver Granville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Granville Terre et Mer