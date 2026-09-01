Visite et dégustation Maison Yver Granville
jeudi 24 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Visite et dégustation Maison Yver
189 Route de Villedieu (Anc) Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 11:00:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Dans le cadre de France design week, la Maison Yver propose de partir à la découverte de l’histoire et de la culture du chocolat, avec Cédric Yver et son équipe ! Lieu unique, découvrez comment le Maître Chocolatier élabore ses produits ainsi que tous les secrets de fabrication du chocolat et des macarons.
Le temps de la visite vous pourrez assister à la réalisation d’une pièce en chocolat, le processus de création jusqu’à sa réalisation ?! La visite se terminera par une dégustation (25 places).
Réservation obligatoire : 02 33 91 85 11. .
189 Route de Villedieu (Anc) Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 85 11 atelier@yverchocolatier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite et dégustation Maison Yver
L’événement Visite et dégustation Maison Yver Granville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Yoga au musée Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville 16 septembre 2026
- Expérience de Destination je créé mon cyanotype avec les fleurs du Jardin Christian Dior Musée Christian Dior Granville 16 septembre 2026
- Atelier A la découverte des senteurs Musée Christian Dior Granville 16 septembre 2026
- Arts-plastiques enfants Granville 16 septembre 2026
- Visite commentée Musée Christian Dior Granville 17 septembre 2026