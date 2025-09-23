Visite et dégustation Miellerie Langyssoise Langy

Visite et dégustation Miellerie Langyssoise Langy mardi 23 septembre 2025.

Visite et dégustation Miellerie Langyssoise

Le Ventoux Langy Allier

Début : 2025-09-23 11:00:00

Dans le cadre de la semaine « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visite de la miellerie et dégustation de produits à base de miel.

Le Ventoux Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

As part of the « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire » week.

Visit the honey house and taste honey-based products.

German :

Im Rahmen der Woche « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Besichtigung der Honigfabrik und Verkostung von Honigprodukten.

Italiano :

Nell’ambito della settimana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visita alla fabbrica di miele e degustazione di prodotti a base di miele.

Espanol :

En el marco de la semana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visite la fábrica de miel y deguste productos a base de miel.

