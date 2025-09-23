Visite et dégustation Miellerie Langyssoise Langy
Visite et dégustation Miellerie Langyssoise
Le Ventoux Langy Allier
Début : 2025-09-23 11:00:00
fin : 2025-09-23
2025-09-23
Dans le cadre de la semaine « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Visite de la miellerie et dégustation de produits à base de miel.
.
Le Ventoux Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
English :
As part of the « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire » week.
Visit the honey house and taste honey-based products.
German :
Im Rahmen der Woche « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Besichtigung der Honigfabrik und Verkostung von Honigprodukten.
Italiano :
Nell’ambito della settimana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Visita alla fabbrica di miele e degustazione di prodotti a base di miele.
Espanol :
En el marco de la semana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».
Visite la fábrica de miel y deguste productos a base de miel.
