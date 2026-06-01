Visite et dégustation, pierre et aurelie apiculteurs, Entrecasteaux

Visite et dégustation Samedi 10 octobre, 10h00 pierre et aurelie apiculteurs Var

entrée libre, visite à 11h,14h et 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Venez à notre rencontre pour découvrir nos produits et notre univers.

Vous pourrez déguster nos différents produits. Nous vous expliquerons comment nous travaillons et nous ferons une visite à 11h, une à 14h et une à 16h.

Vous pouvez venir de 10h à 18h en continu mais venez aux horaires de visite si vous voulez vraiment tout savoir!

Au plaisir de partager avec vous notre métier.

Si vous avez des questions; 06 20 37 65 95 ou pierreetaurelie83@gmail.com

www.pierreetaurelie.com

501 chemin des Plantades

83570 Entrecasteaux

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Venez à notre rencontre pour découvrir nos produits et notre univers miel honey

Léa Gil