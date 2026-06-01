Visite et dégustation, pierre et aurelie apiculteurs, Entrecasteaux
Visite et dégustation, pierre et aurelie apiculteurs, Entrecasteaux samedi 10 octobre 2026.
Visite et dégustation Samedi 10 octobre, 10h00 pierre et aurelie apiculteurs Var
entrée libre, visite à 11h,14h et 16h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Venez à notre rencontre pour découvrir nos produits et notre univers.
Vous pourrez déguster nos différents produits. Nous vous expliquerons comment nous travaillons et nous ferons une visite à 11h, une à 14h et une à 16h.
Vous pouvez venir de 10h à 18h en continu mais venez aux horaires de visite si vous voulez vraiment tout savoir!
Au plaisir de partager avec vous notre métier.
Si vous avez des questions; 06 20 37 65 95 ou pierreetaurelie83@gmail.com
www.pierreetaurelie.com
501 chemin des Plantades
83570 Entrecasteaux
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Venez à notre rencontre pour découvrir nos produits et notre univers miel honey
Léa Gil