Visite et dégustation Safran Maison Fayet La Guenille Trézelles

Visite et dégustation Safran Maison Fayet La Guenille Trézelles mardi 23 septembre 2025.

Visite et dégustation Safran Maison Fayet

La Guenille Chemin des Pucets Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 15:00:00

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Dans le cadre de la semaine « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visite de la safranière et dégustation de produits à base de safran d’exception.

.

La Guenille Chemin des Pucets Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

As part of the « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire » week.

Visit the saffron farm and taste exceptional saffron products.

German :

Im Rahmen der Woche « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Besichtigung der Safranfarm und Verkostung von Produkten mit außergewöhnlichem Safran.

Italiano :

Nell’ambito della settimana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visita alla piantagione di zafferano e degustazione di prodotti eccezionali a base di zafferano.

Espanol :

En el marco de la semana « Mijotons le territoire Entr’Allier Besbre et Loire ».

Visite la plantación de azafrán y deguste productos excepcionales a base de azafrán.

L’événement Visite et dégustation Safran Maison Fayet Trézelles a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire