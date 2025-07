Visite et Dégustation Saint-Pantaléon-les-Vignes

Visite et Dégustation Saint-Pantaléon-les-Vignes jeudi 24 juillet 2025.

Visite et Dégustation

1 route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Début : Jeudi 2025-07-24 16:00:00

2025-07-24

Visite de la cave suivie d’une dégustation en présence d’un vigneron

1 route de Nyons Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 00 88

English :

Cellar tour followed by a tasting in the presence of a winemaker

German :

Besuch des Weinkellers mit anschließender Verkostung in Anwesenheit eines Winzers

Italiano :

Visita alla cantina seguita da una degustazione in presenza di un enologo

Espanol :

Visita a la bodega seguida de una degustación en presencia de un enólogo

