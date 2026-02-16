Visite et dégustation spéciale Hospices de Nuits-Saint-Georges autour des vins de l’appellation Nuits-Saint-Georges Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune
Visite et dégustation spéciale Hospices de Nuits-Saint-Georges autour des vins de l’appellation Nuits-Saint-Georges Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune samedi 7 mars 2026.
Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny Beaune Côte-d’Or
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
A l’occasion de la vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, nous vous proposons une visite suivie d’une dégustation autour du village de Nuits-Saint-Georges au sein de la Maison Louis Jadot à Beaune.
Cette dégustation de 7 vins débutera par la découverte de deux villages de la Côte de Nuits en blanc, et sera suivie de 5 vins de la commune de Nuits-Saint-Georges en appellations Village et Premiers Crus. .
Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 31 98 visit@louisjadot.com
