Visite et dégustation spéciale Hospices de Nuits-Saint-Georges autour des vins de l’appellation Nuits-Saint-Georges Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune

Visite et dégustation spéciale Hospices de Nuits-Saint-Georges autour des vins de l’appellation Nuits-Saint-Georges

Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny Beaune Côte-d’Or

A l’occasion de la vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, nous vous proposons une visite suivie d’une dégustation autour du village de Nuits-Saint-Georges au sein de la Maison Louis Jadot à Beaune.

Cette dégustation de 7 vins débutera par la découverte de deux villages de la Côte de Nuits en blanc, et sera suivie de 5 vins de la commune de Nuits-Saint-Georges en appellations Village et Premiers Crus. .

+33 3 80 26 31 98 visit@louisjadot.com

