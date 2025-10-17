Visite et dégustation Château Rasque Taradeau
Visite et dégustation Château Rasque Taradeau vendredi 17 octobre 2025.
Visite et dégustation
Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau Var
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Découverte de la salle des foudres et de nos vins
Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 52 20 bastide@chateaurasque.com
English :
Discover the barrel room and our wines
German :
Entdeckung des Fässerraums und unserer Weine
Italiano :
Scoprite la barricaia e i nostri vini
Espanol :
Descubra la sala de barricas y nuestros vinos
