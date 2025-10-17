Visite et dégustation Château Rasque Taradeau

Visite et dégustation Château Rasque Taradeau vendredi 17 octobre 2025.

Visite et dégustation

Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau Var

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-17

Découverte de la salle des foudres et de nos vins

Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 52 20 bastide@chateaurasque.com

English :

Discover the barrel room and our wines

German :

Entdeckung des Fässerraums und unserer Weine

Italiano :

Scoprite la barricaia e i nostri vini

Espanol :

Descubra la sala de barricas y nuestros vinos

