Visite et démonstration à la villa, Musée archéologique de Plassac, Plassac

Visite et démonstration à la villa Samedi 23 mai, 19h30 Musée archéologique de Plassac Gironde

Sur réservation à : villagalloromaine-plassac@gironde.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Après la visite commentée du site et du musée découvrez la vie quotidienne des gallo-romains en déambulant entre les stands de démonstration animés par l’équipe du musée. Découvrez la céramique antique, les décors peints et mosaïqués et testez vos connaissances auprès du pédagogue.

Musée archéologique de Plassac rue Chardonnet 33390 Plassac Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557428480 https://www.gironde.fr/culture/patrimoines-culturels#plassac Villa gallo-romaine occupée du premier au cinquième siècle, située sur les bords de l’estuaire de la Gironde. Les vestiges et le msuée archéologique permettent d’admirer la riche décoration de fresques et de mosaïques de ce véritable palais antique. Parking à proximité du musée

Après la visite commentée du site et du musée découvrez la vie quotidienne des gallo-romains en déambulant entre les stands de démonstration animés par l’équipe du musée. Découvrez la céramique les…

©Ausonius