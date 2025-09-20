Visite et démonstration de taille de pierres suivi de la visite des viaducs, ponts de l’Enceinte et de la Chapelette Journées du Patrimoine Grazac

RV Place de l’église Grazac Haute-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

Départ à 14h30 pour une visite et démonstration de taille de pierres à l’atelier P. Sarda au pont de l’enceinte suivi de la visite des viaducs, ponts de l’enceinte et de la chapelette.

RV Place de l’église Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 92 39

English :

Departure at 2:30pm for a visit and demonstration of stone-cutting at the P. Sarda workshop at the Pont de l’enceinte, followed by a tour of the viaducts, Pont de l’enceinte and chapelette.

German :

Abfahrt um 14:30 Uhr für einen Besuch und eine Steinmetzvorführung in der Werkstatt P. Sarda an der Brücke Pont de l’enceinte, gefolgt von der Besichtigung der Viadukte, der Brücke Pont de l’enceinte und der Brücke Pont de la chapelette.

Italiano :

Partenza alle 14.30 per la visita e la dimostrazione del taglio della pietra presso il laboratorio di P. Sarda sul Pont de l’enceinte, seguita dalla visita dei viadotti, del Pont de l’enceinte e della chapelette.

Espanol :

Salida a las 14.30 h para una visita y demostración de cantería en el taller de P. Sarda, en el Pont de l’enceinte, seguida de una visita a los viaductos, el Pont de l’enceinte y la chapelette.

