Visite et démonstration du moulin à huile Lembach

Visite et démonstration du moulin à huile Lembach vendredi 1 août 2025.

Visite et démonstration du moulin à huile

13 rue Principale Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 14:30:00

fin : 2025-08-15 15:30:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-15 2025-09-12 2025-09-26

Découverte du moulin à huile, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix. Sur réservation.

Découverte du moulin à huile, datant du 19ème siècle, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier broyage de noix, chauffe de la pâte, mise sous presse … et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix. .

13 rue Principale Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

English :

Discovery of the oil mill, its operation, explanation of the different stages of the miller’s work and demonstration of artisanal oil production from walnut kernels. On reservation.

German :

Entdeckung der Ölmühle, ihrer Funktionsweise, Erklärung der verschiedenen Arbeitsschritte des Müllers und Demonstration der handwerklichen Herstellung von Öl aus Walnusskernen. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Scoperta del frantoio, del suo funzionamento, spiegazione delle diverse fasi del lavoro del mugnaio e dimostrazione della produzione artigianale di olio dai gherigli di noce. Solo su prenotazione.

Espanol :

Descubrimiento de la almazara, su funcionamiento, explicación de las diferentes etapas del trabajo del molinero y demostración de la producción artesanal de aceite a partir de nueces. Sólo con reserva previa.

L’événement Visite et démonstration du moulin à huile Lembach a été mis à jour le 2025-04-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte