Visite et démonstration Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-24 10:30:00

2025-07-24

10h30 et 14h30.

Exceptionnellement cette visite sera accompagnée d’une démonstration de tissage manuel en partenariat avec l’association Tissage et Patrimoine. Depuis 150 ans, Tissage Moutet perpétue un savoir-faire textile unique, labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant et Indication Géographique Linge Basque. .

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 33 contact@tissage-moutet.com

