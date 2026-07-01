Visite et démonstrations à la forge de fontenilles, Forge de Fontenilles, Fontenilles
vendredi 18 septembre 2026 · Forge de Fontenilles · Fontenilles
Informations pratiques
Visite et démonstrations à la forge de fontenilles 18 et 19 septembre Forge de Fontenilles Haute-Garonne
Entrée gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Allumage des foyers, démonstration de savoir-faire, réalisation et vente de petits objets.
Forge de Fontenilles 5 place Sylvain Darlas, 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie 06 80 95 18 35 Visite de la Forge de Fontenilles Forge située sur la place de l’église
Allumage des foyers . Démonstration .Réalisations et vente de petits objets .
©lou foc