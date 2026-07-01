Visite et démonstrations à la forge de fontenilles, Forge de Fontenilles, Fontenilles

Informations pratiques

Visite et démonstrations à la forge de fontenilles 18 et 19 septembre Forge de Fontenilles Haute-Garonne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Allumage des foyers, démonstration de savoir-faire, réalisation et vente de petits objets.

Forge de Fontenilles 5 place Sylvain Darlas, 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie 06 80 95 18 35 Visite de la Forge de Fontenilles Forge située sur la place de l’église

Allumage des foyers . Démonstration .Réalisations et vente de petits objets .

©lou foc