Visite et diaporama à l’église Ste Madeleine Rue Désiré Mathivet Tournus

Visite et diaporama à l’église Ste Madeleine Rue Désiré Mathivet Tournus samedi 20 septembre 2025.

Visite et diaporama à l’église Ste Madeleine

Rue Désiré Mathivet Eglise Sainte-Madeleine Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion de la réouverte de Ste Madeleine, projection de diaporama samedi et dimanche à 15h et 16h. .

Rue Désiré Mathivet Eglise Sainte-Madeleine Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Visite et diaporama à l’église Ste Madeleine

German : Visite et diaporama à l’église Ste Madeleine

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite et diaporama à l’église Ste Madeleine Tournus a été mis à jour le 2025-09-05 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II