Visite et exposition à la chapelle Chapelle de tous les Saints Pierrefitte

Visite et exposition à la chapelle 20 et 21 septembre Chapelle de tous les Saints Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chapelle de tous les Saints Rue de la chapelle, 79330 Pierrefitte Pierrefitte 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 52 03 Construite au XVe siècle, cet édifice abrite 25 statues de saints ainsi qu’un autel en pierre couvert d’enduit peint. À l’origine et jusqu’au XIXe siècle, elle s’appelait chapelle de Toussaint, et une messe des morts y était célébrée chaque année. La tradition a pris fin le 1er novembre 1983. Depuis, des bénévoles du village veillent sur le bâtiment, qui ouvre ses portes à quelques occasions, notamment lors des Journées européennes du patrimoine.

Visite de la chapelle et exposition Gaby Pohin sur le thème des fleurs.

