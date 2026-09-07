Visite et exposition à la maison du bailli, Maison du Bailli, Morhange

Informations pratiques

Visite et exposition à la maison du bailli 19 et 20 septembre Maison du Bailli Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour les journées du patrimoine l’AMEC vous ouvre les portes de la maison du bailli et de son jardin.

A cette occasion, nous vous proposons une exposition d’artistes morhangeois.

Maison du Bailli 10, rue saint Pierre 57340 Morhange Morhange 57340 Moselle Grand Est La Maison du Bailli de Morhange (classée M.H.) appartient à l’Association Morhangeoise Education Culture (A.M.E.C.) depuis 1953. Le but de l’association est de restaurer le bâtiment et de promouvoir la culture dans le Centre Mosellan.

Dès le XIIe siècle, la seigneurie de Morhange devient la propriété des comtes de Salm (puis des Rhingraves et des Helmstatt). Elle était placée sous l’administration d’un bailli qui avait droit d’exercer la justice pour le seigneur.

C’est vers le début du XVIe siècle qu’est édifiée la Maison du Bailli pour abriter l’activité du bailli représentant du comte de Morhange. Devenu trop exiguë, le bâtiment fait l’objet d’un agrandissement vers l’Est ainsi qu’en hauteur, attesté par une date portée sur la façade (1632).

Une légende locale évoque l’existence d’un bourreau qui aurait exécuté des condamnés à mort dans la grande cave. Suite à la Révolution, l’édifice devint une gendarmerie puis une ferme. Parking

Pour les journées du patrimoine l’AMEC vous ouvre les portes de la maison du bailli et de son jardin.

©Bohn Jean-Bernard