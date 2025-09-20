Visite et exposition au théâtre de Mâcon Centre culturel Louis-Escande Mâcon

Sur inscription.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le théâtre, scène nationale de Mâcon a 50 ans ! Venez visiter ce bâtiment labellisé « Architecture contemporaine remarquable ». Au programme, une exploration des espaces qui ne sont habituellement pas ouverts au public : les loges, les dessous de scène ou encore le plateau du Grand Théâtre, l’un des plus grands plateaux de scènes nationales en France. Des visites approfondies ou express et une exposition vous permettront de découvrir de manière ludique l’histoire, les coulisses et les métiers du théâtre.

Des visites sur inscription sont proposées samedi à 10h, 14h et 16h, et des visites express sans inscription entre 10h et 12h et 14h et 16h.

Centre culturel Louis-Escande 1511 avenue Charles de Gaulle, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385228299 http://www.theatre-macon.com https://www.facebook.com/theatre.macon/;https://www.instagram.com/theatredemaconscenenationale/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 22 82 99 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre-macon.com »}] L’édifice est implanté sur un talus entouré d’espaces verts, et se compose de volumes simples et géométrisés, un parallélépipède de couleur brune, strié de bandes orangées, venant surmonter un cylindre blanc abritant la grande salle. Construit en retrait du cylindre, et également teinté en brun, le rez-de-chaussée intègre au sud un auvent juché sur des pilotis, faisant face à une esplanade. Édifié en béton armé, le centre culturel présente un caractère assez fermé, les façades étant peu percées afin de protéger les espaces scéniques du bruit extérieur et de la lumière. Le cylindre blanc est cependant parcouru, sur son côté oriental, par un brise-soleil à lamelles métalliques, ainsi que par un grand vitrail coloré sur son côté Nord, réalisé par le plasticien François Chapuis. Le bâtiment de Robert Levasseur intègre d’autres œuvres d’art à l’intérieur : une fresque en béton du sculpteur Denis Morog, et une sculpture en bronze du Prix de Rome Robert Bigot, initialement suspendue dans le hall et depuis retirée.

© Ville de Mâcon