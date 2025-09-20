Visite et exposition aux Archives départementales de Saône-et-Loire Archives départementales de Saône-et-Loire Mâcon

Visite et exposition aux Archives départementales de Saône-et-Loire 20 et 21 septembre Archives départementales de Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Les salles d’exposition et de consultation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Archives de Saône-et-Loire, service du Département, vous invitent à découvrir les coulisses d’un haut lieu de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine écrit. Au programme :

– venez découvrir l’exposition Femmes de France au XXe siècle et quelques documents Saône-et-loiriens emblématiques de l’évolution des droits des femmes ;

– visitez le 20e étage, profitez d’une vue imprenable sur Mâcon et comprenez ce qui se passe dans la tour des Archives ;

– découvrez les réserves lors d’une visite guidée et accédez aux magasins de conservation habituellement fermés au public.

Des départs de visites guidées sont prévus toutes les 30 minutes à partir de 14h30

Archives départementales de Saône-et-Loire Place des Carmélites, 71000 Mâcon, France

© Ville de Mâcon