Visite et exposition carnavalesque Espace carnavalesque Jean Lamérant Bailleul samedi 20 septembre 2025.
RDV à l’Espace carnavalesque Jean Lamérant (Hangar)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite et exposition
Découvrez le géant Gargantua et les chars traditionnels du Carnaval de Bailleul, leur histoire d’hier et d’aujourd’hui.
Par les membres la Société Philanthropique.
Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.
Espace carnavalesque Jean Lamérant 7 Rue de l’ancienne poste aux chevaux, 59270 Bailleul Bailleul Nord Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
Guillaume D’Hubert