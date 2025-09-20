Visite et exposition carnavalesque Espace carnavalesque Jean Lamérant Bailleul

Visite et exposition carnavalesque Espace carnavalesque Jean Lamérant Bailleul samedi 20 septembre 2025.

Visite et exposition carnavalesque 20 et 21 septembre Espace carnavalesque Jean Lamérant Nord

RDV à l’Espace carnavalesque Jean Lamérant (Hangar)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite et exposition

Découvrez le géant Gargantua et les chars traditionnels du Carnaval de Bailleul, leur histoire d’hier et d’aujourd’hui.

Par les membres la Société Philanthropique.

Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.

Espace carnavalesque Jean Lamérant 7 Rue de l’ancienne poste aux chevaux, 59270 Bailleul Bailleul Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Guillaume D’Hubert