Visite et exposition dans l’église Saint-Étienne de Port-sur-Saône Église Saint-Étienne Port-sur-Saône

Visite et exposition dans l’église Saint-Étienne de Port-sur-Saône Église Saint-Étienne Port-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Visite et exposition dans l’église Saint-Étienne de Port-sur-Saône 20 et 21 septembre Église Saint-Étienne Haute-Saône

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Étienne de Port-sur-Saône. Plusieurs éléments seront présentés dans l’église, avec une visite guidée du bâtiment et de son orgue.

Église Saint-Étienne 1 bis rue de l’Église 70170 Port-sur-Saône Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 07 66 39 56 35 Église catholique du XVIIIe siècle de style intérieur baroque français. Parking à côté de l’église.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Étienne de Port-sur-Saône. Plusieurs éléments seront présentés dans l’église, avec une visite guidée du bâtiment et…

© Marius Emonnot