Visite et exposition dans l’ensemble conventuel Ensemble conventuel Lencloître

Visite et exposition dans l’ensemble conventuel Ensemble conventuel Lencloître samedi 20 septembre 2025.

Visite et exposition dans l’ensemble conventuel 20 et 21 septembre Ensemble conventuel Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir l’expositon présente dans la salle Saint-Pierre.

Vous pourrez ausis assister à une visite intérieure de l’églisel et de ses abords avec ouverture du pigeonnier.

Ensemble conventuel Place du doyen petit, 86140 Lencloitre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce site, construit par Robert d’Arbrissel et magnifiquement restauré en pierre de tuffeau, comprenait un couvent pour les moines, un pour les moniales, une église du XIIe siècle et un pigeonnier du XVIIe siècle. Il dépendait de l’abbaye de Fontevraud.

Venez découvrir l’expositon présente dans la salle Saint-Pierre.