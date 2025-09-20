Visite et exposition du Théâtre de Mâcon Théâtre de Mâcon Mâcon

Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

samedi 20 septembre 2025, 16:00:00

Des visites approfondies ou express et une exposition vous permettront de découvrir de manière ludique l’histoire, les coulisses et les métiers du Théâtre. .

Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 82 99 billetterie@theatre-macon.com

