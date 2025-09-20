Visite et exposition Service historique de la Défense Caserne de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

Caserne de l’Abbaye 57 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:45:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Le Service historique de la Défense à Cherbourg ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine.

Cet événement est l’occasion de faire connaître à un plus large public le service historique dans son ensemble et plus particulièrement la division de Cherbourg, en ouvrant exceptionnellement ses magasins et ses collections au public. Le service organise des visites guidées de ses locaux et des magasins d’archives autour des fonds patrimoniaux, témoins du passé historique et militaire de Cherbourg.

Visites guidées des magasins le samedi à 14h, 15h30 et 17h et le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h ; sur inscription téléphonique au 02 33 92 65 07 ou sur place (nombre limité à 12 personnes par visite une pièce d’identité sera exigée pour la visite guidée). .

Caserne de l’Abbaye 57 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 92 65 07 shd-cherbourg.contact.fct@def.gouv.fr

