Visite et exposition « Villa Mathy », Villa Mathy Bantanges 71500, Bantanges

Informations pratiques

Visite et exposition « Villa Mathy » 19 et 20 septembre Villa Mathy Bantanges Saône-et-Loire

Tarifs : Participation à la discrétion des visiteurs. Visites guidées des intérieurs toutes les 30 minutes. 6 personnes maximum par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la « Villa Mathy » et au programme :

Visite guidée de quelques pièces de la maison pour y découvrir son histoire, son style et son aménagement intérieur.

Exposition de photographies d’époque retrouvées dans la maison et développées pour l’événement : Ses photographies retracent la construction de cette maison et le style de vie d’une famille bourgeoise bressane pendant l’entre deux guerres.

Présentation d’archives militaires de la Première Guerre mondiale (manuels destinés aux officiers) sur les techniques de guerre etc…

Photographies de Chalon-sur-Saône après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Villa Mathy Bantanges 681 route de l’église 71500 Bantanges 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0788798864 [{« type »: « phone », « value »: « 0788798864 »}, {« type »: « email », « value »: « arnauld.buiret@sfr.fr »}] Maison de maître « Villa Mathy » construite en 1910 par la famille Mathy, des colons revenus d’Algérie. Maison très bien conservée dans son style d’époque ayant gardée ses cheminées et sols d’origine, parquets carreaux de ciment, meublée dans un style XVIII et XIXeme siècle. Beaux éléments d’architecture et de ferronnerie du début du XX ÈME siècle.

Exposition de photographies datant du début du XX ÈME siècle sur la maison intérieur et extérieur mais aussi sur ceux qui l’ont faite construire et habitée au fil du siècle afin d’apprécier la vie d’une famille aisée en bresse pendant l’entre deux guerres.

Surnommée le « Le Chatio » par les habitants du village cette maison surprend par son style, sa taille, sa qualité de construction et les personnages qui y ont vécus. Vous découvrirez l’histoire de cette maison et de ceux qui l’ont habitée au fil d’une visite guidée de quelques pièces et aussi d’une exposition dans le parc. Réservations obligatoires afin d’éviter toute attente

Ouverture exceptionnelle

©Buiret