Visite et film sur le Bellevue, Domaine Bellevue, La Tranche-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine Bellevue · La Tranche-sur-Mer
Informations pratiques
Visite et film sur le Bellevue Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Domaine Bellevue Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 : visite commentée du site.
Le dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h : film retraçant la vie de la colonie de vacances pendant 80 ans.
Domaine Bellevue 39 avenue de l’atlantique 85360 La Tranche sur Mer La Tranche-sur-Mer 85360 Vendée Pays de la Loire
Le dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 : visite commentée du site.
©Mémoires tranchaises
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