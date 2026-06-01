Visite et inauguration de la Place désimperméabilisée et végétalisée et du Square St-Michel, Place De Gaulle à Quesnoy-sur-Deûle, Quesnoy-sur-Deûle

Visite et inauguration de la Place désimperméabilisée et végétalisée et du Square St-Michel Samedi 6 juin, 10h00 Place De Gaulle à Quesnoy-sur-Deûle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Déminéralisation et végétalisation Place De Gaulle et Square St-Michel

Le projet a consisté en l’enlèvement de près de 1000 m² ( sur les 6500 m² de la Place) de pavés et d’enrobé qui compromettaient la survie des 23 platanes et la sécurité des usagers.

La palette végétale plantée sur la place est constituée d’une sélection de 45 végétaux différents (5300 sujets). Elle est composée d’arbustes (persistants et caducs), de végétaux persistants pour haies basses, de rosiers, de plantes vivaces et de graminées pour un usage de couvre sol.

Une part importante des végétaux est issue de la flore local ou d’une variété cultivée de celle-ci. Ces plantes auront la possibilité de se ressemer spontanément et de se naturaliser. L’entretien sera réalisé selon le principe du « jardin en mouvement ».

Les végétaux sélectionnées sont tous adaptés aux fortes contraintes du site : ombre et sécheresse l’été sous les arbres, soleil et concurrence racinaires à certains endroits.

Plusieurs espèces sont généreusement florifères et mellifères selon un calendrier décalé vers l’hiver et apportent un agrément sur les 4 saisons, tant pour l’usager de la place qu’un soutien à la biodiversité.

Chacune des plates-bandes est structuré de manière différente par la mise en place d’une haie basse disposée de manière à entretenir un lien particularités avec les caractéristiques architecturales environnantes.

Au pied de la façade sud de l’église, un petit square d’environ 200 m² à été aménagé en terrasse.

Il se structure en soulignant le rythme et les éléments des façades de la nef et du transept de l’église.

Les images végétales présentes sur les vitraux et les mosaïques de l’église inspirent et orientent une part importante de la palette végétale à planter. (vignes avec raisins, roses blanches, blés, lys de la madone, etc.)

Les bahut d’ifs pré-existant sont taillés pour reprendre la forme ogivale des ouvertures de l’édifice.

Certaines plantes évoquent la symbolique historique du dragon (celui que terrasse St-Michel) car elles sont comparables aux représentations populaires du serpent devenant dragon ailé, du fait qu’elles évoluent, dans leur croissance, d’un axe horizontal vers un axe vertical. Ces plantes sont dites ‘dragonesques’ : estragon , thym serpolet, houblon, gouet, bistorte, etc.

St-Michel étant évoqué pour la première fois en Phrygie (ouest de la Turquie actuelle) certaines plantes installée font allusion à l’Asie mineure et alentours : arbre de Judée, grenadier.

Plusieurs espèces et variétés d’aster ou « marguerites de la St-Michel » seront plantées en évocation du Saint éponyme, pour fleurir de façon très colorée cette période de festivités locales (septembre).

Le ré-emploi d’anciens abat-son du clocher à servi a créer une petite terrasse recouvrant la cuve à eau enterrée, destinée à l’arrosage des végétaux et au nettoyage du parvis.

Place De Gaulle à Quesnoy-sur-Deûle Place de Gaulle Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France 03 20 63 11 88 Au cœur d’une ville reconstruite après la seconde guerre mondiale par l’architecte Lepercq la nouvelle grand-Place s’étend entre l’imposante église St-Michel et l’Hotel de ville tout aussi imposant au style « flamand »

Déminéralisation et végétalisation Place De Gaulle et Square St-Michel

©jeanmarclemoing