Visite et initiation à la danse à La Maison Rouge : Maison des Arts La Maison Rouge : Maison des Arts Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Au programme de cette journée :
– Visite guidée et découverte de La Maison Rouge
– Initiation à la danse pour les enfants de 4 à 16 ans
– Rencontre avec notre équipe pédagogique
– Rencontre avec notre équipe chargée de médiation
La Maison Rouge : Maison des Arts 1 rue Amédée Knight Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique +596 596 71 45 96 https://maisonrouge.art/
Journées européennes du patrimoine 2025
