Visite et initiation à la danse à La Maison Rouge : Maison des Arts La Maison Rouge : Maison des Arts Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Au programme de cette journée :

– Visite guidée et découverte de La Maison Rouge

– Initiation à la danse pour les enfants de 4 à 16 ans

– Rencontre avec notre équipe pédagogique

– Rencontre avec notre équipe chargée de médiation

La Maison Rouge : Maison des Arts 1 rue Amédée Knight Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique +596 596 71 45 96 https://maisonrouge.art/

Journées européennes du patrimoine 2025

La Maison Rouge : Maison des Arts