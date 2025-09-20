VISITE ET INITIATION A LA TYPOGRAPHIE AU PLOMB 12 bis rue de la Fontaine, 59198 HASPRES Haspres

gratuit

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous y découvrirez dans un espace de 150 m2 un atelier de composition typographique avec 720 casses de caractères ainsi qu’un atelier de composition mécanique avec 5 fondeuses 1 linotype de 1919, une

intertype de 1953, une monotype classique, une monotype supra ainsi qu’une fondeuse ludlow pour les gros caractères; un atelier d’impression avec 7 presses et divers petits matériels. A noter que le musée imprime toujours selon les demandes et vous pourrez si vous le souhaiez vous initier à la composition d’un texte comme au temps de Gutenberg

Journées européennes du patrimoine 2025

