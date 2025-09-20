Visite et jeu-concours à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas

Visite et jeu-concours à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas samedi 20 septembre 2025.

Visite et jeu-concours à la Maison Léon Blum 20 et 21 septembre Maison Léon Blum Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Journées européennes du patrimoine reviennent à la Maison Léon Blum !

Ce rendez-vous incontournable du mois de septembre est organisé le samedi 20 et le dimanche 21 septembre. La Maison Léon Blum sera accessible gratuitement tout au long du weekend de 10h à 18h !

Une bonne occasion de (re)découvrir qui était Léon Blum, et la maison dans laquelle il a vécu les dernières années de sa vie. Conservée quasiment à l’identique depuis 1950, il vous suffira de pousser la porte pour voyager dans le passé ! Venez également en apprendre plus sur le parcours de Jeanne Blum, devenue la femme de Léon au moment de la Seconde Guerre Mondiale.

***Jeu-concours***

Remplissez notre questionnaire pendant votre visite, et tentez de remporter des lots ! Soyez bien attentifs, les informations demandées seront à retrouver dans le parcours de visite… Les gagnants seront tirés au sort parmi les questionnaires validés.

–

Pour les familles, un livret-jeu spécialement pensé pour les enfants (6-12 ans) sera également proposé à la vente.

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France 0130706846 https://www.maisonleonblum.fr La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L’ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d’un infarctus à l’âge de 77 ans. Parking public gratuit à 100m. Ligne de bus 6132 arrêt « Les Metz-la Mare » puis 2 minutes de marche. RER C arrêt « Jouy-en-Josas » puis 20 minutes de marche.

Visite libre

Maison Léon Blum