Visite et jeux au Château d’Esnes, Château d’Esnes, Esnes
dimanche 20 septembre 2026 · Château d'Esnes · Esnes
Informations pratiques
Visite et jeux au Château d’Esnes Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Esnes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le Château d’Esnes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations :
Des jeux anciens
Une visite libre du château, avec la présence de guides bénévoles pour répondre à vos questions
Une buvette pour vous restaurer et vous rafraîchir
Nous serons ravis de vous accueillir pour partager un moment convivial et vous faire découvrir le patrimoine du Château d’Esnes.
À très bientôt !
Château d’Esnes 1, rue du Château 59127 ESNES Esnes 59127 Nord Hauts-de-France 06 59 54 53 39 https://www.chateaudesnes.com/
Venez découvrir le Château d’Esnes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
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