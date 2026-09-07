Visite et jeux au Château d’Esnes, Château d’Esnes, Esnes

Informations pratiques

Visite et jeux au Château d’Esnes Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Esnes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Château d’Esnes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations :

Des jeux anciens

Une visite libre du château, avec la présence de guides bénévoles pour répondre à vos questions

Une buvette pour vous restaurer et vous rafraîchir

Nous serons ravis de vous accueillir pour partager un moment convivial et vous faire découvrir le patrimoine du Château d’Esnes.

À très bientôt !

Château d’Esnes 1, rue du Château 59127 ESNES Esnes 59127 Nord Hauts-de-France 06 59 54 53 39 https://www.chateaudesnes.com/

Venez découvrir le Château d’Esnes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

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