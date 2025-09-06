Visite et manipulation de l’orographe

au sommet du pic du Jer LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

La sortie est réservée aux abonnés du Château-Fort.

Vite fait et bien fait c’est possible ? Le peintre et cartographe Franz Schrader vous

dit oui avec son orographe ! Inventé en 1873 cet instrument scientifique vous permet d’avoir un relevé précis et limpide des reliefs de la montagne. Grâce à deux reproductions, vous pourrez essayer cet instrument par vous même et participer à un tour d’horizon collaboratif au sommet du Pic du Jer.

Le rendez-vous est prévu à 13h45 directement au pied du Pic du Jer au niveau de la gare de départ du funiculaire.

Si mauvais temps, l’animation sera reportée au mercredi 22 avril. Les personnes inscrites seront prévenues la veille.

Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37

.

au sommet du pic du Jer LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

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English :

The outing is reserved for Château-Fort subscribers.

Can it be done quickly and well? The painter and cartographer Franz Schrader

with his orograph! Invented in 1873, this scientific instrument gives you an accurate, clear picture of mountain relief. Thanks to two reproductions, you can try out this instrument for yourself and take part in a collaborative tour of the summit of the Pic du Jer.

Meet at 1.45pm directly at the foot of the Pic du Jer, near the funicular departure station.

In the event of bad weather, the event will be postponed to Wednesday April 22. Registrants will be notified the day before.

Reservations required on 05 62 42 37 37

L’événement Visite et manipulation de l’orographe Lourdes a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Lourdes|CDT65