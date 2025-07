Visite et mise au vent du moulin de Gignac Gignac

Visite et mise au vent du moulin de Gignac Gignac lundi 14 juillet 2025.

Visite et mise au vent du moulin de Gignac

Le moulin Pech des Eoules Gignac Lot

Le moulin est mis au vent pour moudre. Visites commentées du moulin

Tout public

Le moulin Pech des Eoules Gignac 46600 Lot Occitanie

English :

The mill is powered by the wind to grind. Guided tours of the mill

General public

German :

Die Mühle wird zum Mahlen in den Wind gestellt. Kommentierte Besichtigungen der Mühle

Für jedes Publikum

Italiano :

Il mulino a vento viene utilizzato per la macinazione. Visite guidate al mulino

Pubblico generico

Espanol :

El molino se utiliza para moler. Visitas guiadas al molino

Público en general

