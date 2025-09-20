Visite et montée au clocher de St-Hippolyte Collégiale Saint-Hippolyte Poligny
Visite et montée au clocher de St-Hippolyte Collégiale Saint-Hippolyte Poligny samedi 20 septembre 2025.
Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny Jura
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Bonnes conditions physiques.
Nombreuses marches.
RDV à la Collégiale, places limitées .
Collégiale Saint-Hippolyte 10 Rue du Collège Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Visite et montée au clocher de St-Hippolyte Poligny a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA