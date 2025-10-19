Visite et musique médiévale au château de Terride Allée des Cordeliers Mirepoix

Visite et musique médiévale au château de Terride Dimanche 19 octobre, 15h00 Allée des Cordeliers Ariège

Payant 3€

Début : 2025-10-19T15:00:00+01:00 – 2025-10-19T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00+01:00 – 2025-10-19T17:00:00+01:00

À Mirepoix, au château de Terride, une visite du site permettra de découvrir les vestiges de ce site majeur, suivie d’une animation musicale consacrée aux troubadours avec Nicolas Dedieu.

Ces rencontres offriront l’occasion d’explorer comment l’architecture, au-delà de sa fonction défensive, fut aussi un outil de pouvoir culturel et artistique et un marqueur du paysage médiéval.

Réservation obligatoire (places limitées) : auprès de l’Office de Tourisme des Pyrénées cathares

Billetterie en ligne ou au 05 61 68 83 76 Mirepoix – 05 61 01 22 30 Lavelanet

Stationnement et point de rendez-vous : allée des Cordeliers, Mirepoix.

