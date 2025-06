Visite et petit-déjeuner à la chèvrerie des P’tits loups à Cauverville-en-Roumois Cauverville-en-Roumois 8 juillet 2025 09:00

Eure

Début : 2025-07-08 09:00:00

fin : 2025-07-08 11:00:00

2025-07-08

Mardi 8 juillet à 9h visite et petit-déjeuner à la chèvrerie des P’tits loups à Cauverville-en-Roumois

Venez visiter la chèvrerie des P’tits loups et déguster les bons produits de la ferme autour d’un petit-déjeuner. Au programme présentation des soins aux animaux, traite des chèvres et petit-déjeuner à la ferme avec bien sûr des produits locaux !

(Durée 2h 30 participants maximum tarif 10€ par adulte, 6€ par enfant gratuit pour les moins de 3 ans accessible aux PMR)

Cauverville-en-Roumois 27350 Eure Normandie +33 2 32 13 53 69 officedetourisme@roumoiseine.fr

English : Visite et petit-déjeuner à la chèvrerie des P’tits loups à Cauverville-en-Roumois

Tuesday, July 8, 9 a.m.: visit and breakfast at the P?tits loups goat farm in Cauverville-en-Roumois

Come and visit the P?tits loups goat farm and enjoy a delicious breakfast of farm products. On the program: presentation of animal care, goat milking and breakfast on the farm with local produce, of course!

(Duration: 2 hours ? maximum 30 participants ? price: 10? per adult, 6? per child ? free for children under 3 ? accessible for wheelchair users)

German :

Dienstag, 8. Juli, 9 Uhr: Besuch und Frühstück in der Ziegenfarm « Les P?tits loups » in Cauverville-en-Roumois

Besuchen Sie die Ziegenfarm Les P?tits loups und probieren Sie bei einem Frühstück die guten Produkte des Bauernhofs. Auf dem Programm stehen: Vorstellung der Tierpflege, Melken der Ziegen und Frühstück auf dem Bauernhof, natürlich mit lokalen Produkten!

(Dauer: 2 Stunden ? preis: 10? pro Erwachsener, 6? pro Kind ? kostenlos für Kinder unter 3 Jahren ? zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität)

Italiano :

Martedì 8 luglio alle 9: visita e colazione all’allevamento di capre P?tits loups a Cauverville-en-Roumois

Visitate l’allevamento di capre P?tits loups e assaggiate i suoi deliziosi prodotti durante la colazione. In programma: presentazione della cura degli animali, mungitura delle capre e colazione in fattoria con prodotti locali, naturalmente!

(Durata: 2 ore? 30 partecipanti al massimo? Prezzo: 10? per adulto, 6? per bambino? gratis per i bambini sotto i 3 anni? accessibile per le persone a mobilità ridotta)

Espanol :

Martes 8 de julio a las 9:00 h: visita y desayuno en la granja de cabras P?tits loups de Cauverville-en-Roumois

Visite la granja de cabras P’tits loups y deguste sus deliciosos productos durante el desayuno. En el programa: presentación de los cuidados de los animales, ordeño de las cabras y desayuno en la granja con productos locales, por supuesto

(Duración: 2 horas ? 30 participantes máximo ? precio: 10? por adulto, 6? por niño ? gratuito para los menores de 3 años ? accesible para PMR)

