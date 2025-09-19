Visite et pique-nique au domaine de la Batejade La Batejade Alès

Visite et pique-nique au domaine de la Batejade Vendredi 19 septembre, 09h00 La Batejade Gard

Participation libre au profit de l’association. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Levez les yeux : autour de l’architecture, de la sériciculture et de la nature

Accueil des écoles et collèges.

️ Architecture & sériciculture

Partez à la découverte d’un lieu patrimonial unique, avec une visite centrée sur l’élevage des vers à soie :

Présentation de la magnanerie,

Observation d’une claie (plateforme d’élevage),

Découverte des mûriers,

Et, si le temps le permet, observation des vers à soie en activité.

Restauration sur place

Possibilité de pique-niquer dans le parc, dans un cadre agréable et sécurisé.

⚽ Détente nature – Parcours de FootGolf

Une manière ludique d’explorer la biodiversité locale, balle aux pieds, à travers un parcours de FootGolf au cœur du parc. Idéal pour allier sport, nature et découverte !

La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade [{« type »: « phone », « value »: « 0778261939 »}] La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.

Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.

© Catherine Lacoste – Pouget