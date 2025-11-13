Visite et présentation des métiers de l’entreprise BELAUNZA (Pastis Landais) Escource – Agence PARENTIS Escource

Visite et présentation des métiers de l'entreprise BELAUNZA (Pastis Landais) Jeudi 13 novembre, 07h15 Escource – Agence PARENTIS Landes

Venez découvrir un acteur de l’industrie agro-alimentaire locale. La pâtisserie BELAUNZA vous ouvre ses portes. Vous visiterez leurs locaux et nous vous présenterons leurs opportunités d’emplois. Hors saison vous ne travaillerez que 4 jours par semaine en temps plein.

8h15 Rendez-vous à l’entreprise. 8h30 Début de la visite 9h00 Présentation des métiers et échanges avec l’employeur.

Escource – Agence PARENTIS 40210 Escource Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine

La semaine de l'industrie La semaine de l'industrie agroalimentaire