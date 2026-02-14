Visite et rencontre avec les artistes Jean Moner et Yucka Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 18:00 – 20:00

Gratuit : non Sur réservation auprès de Cosmopolis : tél. 02 52 10 82 00

NOUVELLE DATE !Venez à la rencontre des deux artistes nantais·es à l’origine de ce projet d’édition et découvrez l’exposition Interstices, Art urbain à Hong Kong sous un autre angle. Jean Moner et Yucka partageront avec vous les coulisses de l’exposition à travers leurs anecdotes de voyage et leurs choix artistiques.La visite sera suivie d’un temps d’échange autour de leur livre, l’occasion de revenir sur leur parcours et de dévoiler des photos inédites.Au programme : Visite guidée de l’exposition, présentation du voyage, vente de livres, temps d’échange YUCKAYucka découvre le graffiti en 2017 et développe rapidement une passion pour cette discipline qui, toujours aujourd’hui, occupe une grande place dans sa vie. D’abord à Rennes et Vannes, puis Nantes, Yucka travaille les lettres et les couleurs avec ses proches qu’elle considère comme des mentors. Ces dernières années, elle a mis l’accent sur les voyages et les rencontres. Pour elle, le voyage et le graffiti s’enrichissent mutuellement, l’un servant souvent de prétexte à l’autre.Le graffiti l’amène progressivement à explorer d’autres pratiques créatives, telles que la micro-édition et la photographie. Si ses premières expérimentations sont directement liées au graffiti, elle s’en émancipe progressivement, tout en en conservant l’influence. Elle développe des diptyques photographiques, pensés comme un jeu d’associations entre motifs. Très récemment, elle a pu explorer aussi la photographie humaine, entre reportages en coulisses de cabarets burlesques et portraits vivants. JEAN MONERArtiste nantais, Moner est issu du mouvement graffiti. C’est ce mouvement plein d’énergie et de créativité qui lui a permis de construire un style artistique personnel. C’est en partant de cette expérience du graffiti que son lexique de formes et de couleurs se constitue. Il souhaite les retranscrire à travers des compositions abstraites et plus épurées. Jean Moner travaille essentiellement des compositions de formes graphiques colorées qu’il essaie d’agencer ensemble pour donner une impression d’équilibre et de mouvement. Ses inspirations viennent de l’architecture mais aussi de l’univers de la bande dessinée ou encore de la science-fiction afin de créer une sorte de narration dans sa peinture. Moner propose des peintures qui s’intègrent naturellement dans l’espace urbain tout en interpelant les habitants pour les emmener dans son univers.Il peint également des oeuvres qui mixent l’abstraction et la figuration. Son amour de l’urbanisme l’amène à développer un nouveau pan de son travail plastique. D’abord observée en tant que support, la ville est devenue un sujet dans sa peinture. Il cherche aujourd’hui à travailler sur la symbolique des bâtiments et interroger l’identité d’une ville à travers son architecture. La photographie argentique devient alors un nouveau moyen d’expression mais également une ressource pour la création d’oeuvres picturales sur support comme sur mur.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



