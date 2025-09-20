Visite et spectacle au château de Bresse-sur-Grosne Château de Bresse-sur-Grosne Bresse-sur-Grosne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ce château, originaire du XIVe siècle, conserve des parties de cette époque. Il a appartenu à différentes familles bourguignonnes, dont la famille Palatin de Dyo qui l’a vendu à réméré aux moines de l’abbaye de la Ferté au XVIIe siècle.

Ils y construiront des dépendances à usage viticole. Au XIXe siècle, le comte Victor de Murard entreprend une restauration qu’il confie à l’architecte Sanson. Une chapelle construite au XIIe siècle mais remaniée au XIXe siècle, comporte des fresques de cette époque. Dans le parc, sont présents un pigeonnier, une orangerie, un lavoir, une ferme modèle. Magnifique parc à l’anglaise créé au XIe siècle avec de nombreuses essences.

Château de Bresse-sur-Grosne 2 chemin du Château, 71460 Bresse-sur-Grosne Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Château de Bresse