Visite étonnante Le messager des deux châteaux RDV devant la Mairie Châteaudouble

RDV devant la Mairie 2 place de la Fontaine Châteaudouble Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
– 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 14:30:00
2026-04-06
Depuis son château, le chef de guerre Dupuy-Montbrun a fait porter un message à son gendre, François des Massue, au château du bas. Or le messager a mystérieusement disparu. Seule sa besace vide et percée a été retrouvée.
RDV devant la Mairie 2 place de la Fontaine Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
From his castle, warlord Dupuy-Montbrun has sent a message to his son-in-law, François des Massue, at the château below. But the messenger has mysteriously disappeared. Only his empty, pierced pouch has been found.
