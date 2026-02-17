Visite étonnante Le messager des deux châteaux RDV devant la Mairie Châteaudouble

Visite étonnante Le messager des deux châteaux

RDV devant la Mairie 2 place de la Fontaine Châteaudouble Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

– 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 14:30:00

2026-04-06

Depuis son château, le chef de guerre Dupuy-Montbrun a fait porter un message à son gendre, François des Massue, au château du bas. Or le messager a mystérieusement disparu. Seule sa besace vide et percée a été retrouvée.

RDV devant la Mairie 2 place de la Fontaine Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

From his castle, warlord Dupuy-Montbrun has sent a message to his son-in-law, François des Massue, at the château below. But the messenger has mysteriously disappeared. Only his empty, pierced pouch has been found.

