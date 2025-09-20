Visite exceptionnelle au cœur de l’histoire de la poche de Colmar Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar Turckheim

Visite exceptionnelle au cœur de l’histoire de la poche de Colmar Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar Turckheim samedi 20 septembre 2025.

Visite exceptionnelle au cœur de l’histoire de la poche de Colmar 20 et 21 septembre Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar Haut-Rhin

Tarif à l’entrée : 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte du Musée Mémorial des Combats de la poche de Colmar lors d’une visite libre.

Admirez une remarquable collection d’objets (comme l’uniforme authentique du maréchal de Lattre), de matériel aéronautique et d’armes variées, présentés dans des vitrines thématiques. Chaque pièce exposée est précisément documentée, permettant de restituer son histoire avec rigueur.

La vie du soldat est évoquée à travers des reconstitutions fidèles et un grand souci du détail. Photos, affiches et films d’époque complètent cette immersion en retraçant les grandes étapes de la bataille, sans oublier le sort des civils.

Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est 03 89 80 86 66 http://musee.turckheim-alsace.com Sur les murs de la cité médiévale de Turckheim, rien ne rappelle les combats violents de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Située au cœur de la « poche de Colmar », dernier bastion allemand en France, la région fut ravagée entre novembre 1944 et février 1945. Dans une cave du XVIIIe siècle ayant servi d’abri à la population se trouve aujourd’hui un musée unique en Alsace, dédié à la mémoire de cette bataille. Inauguré en 1993 par l’association « Souvenirs et respect des combats pour la liberté », le Musée Mémorial présente objets, uniformes, armes et témoignages authentiques. Deux salles d’exposition retracent, à travers photos, films et reconstitutions, les combats et la vie des civils et militaires. Plus musée de paix que de guerre, il transmet aux jeunes générations cette page marquante de l’histoire locale et nationale. Chaque année, de nombreux groupes scolaires viennent y découvrir ce patrimoine mémoriel. Parking à l’extérieur de la vieille ville/ train/bus/audioguide.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar