Visite exceptionnelle avec l’artiste Laurence Gossart Musée Hèbre Rochefort

Visite exceptionnelle avec l’artiste Laurence Gossart

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 19:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Découvrez l’exposition À propos de bégonias aux côtés de Laurence Gossart qui évoquera sa relation intime et familiale avec le Bégonia et sa découverte de la serre conservatoire de Rochefort qui a donné un autre élan à ses créations.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Special tour with artist Laurence Gossart

Discover the exhibition ‘About Begonias’ alongside Laurence Gossart, who will talk about her close, family relationship with begonias and her discovery of the Rochefort conservatory greenhouse, which gave new impetus to her creations.

German : Außergewöhnlicher Besuch mit der Künstlerin Laurence Gossart

Entdecken Sie die Ausstellung „À propos de bégonias” (Über Begonien) zusammen mit Laurence Gossart, die über ihre innige und familiäre Beziehung zur Begonie und ihre Entdeckung des Gewächshauses von Rochefort berichtet, das ihren Kreationen neuen Schwung verliehen hat.

Italiano :

Scoprite la mostra À propos de bégonias con Laurence Gossart, che parlerà del suo intimo rapporto familiare con le begonie e della scoperta della serra del conservatorio di Rochefort, che ha dato un nuovo impulso alle sue creazioni.

Espanol :

Descubra la exposición À propos de bégonias con Laurence Gossart, que le hablará de su íntima relación familiar con las begonias y de su descubrimiento del invernadero conservatorio de Rochefort, que ha dado un nuevo impulso a sus creaciones.

L’événement Visite exceptionnelle avec l’artiste Laurence Gossart Rochefort a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan