Visite exceptionnelle Chalon sur Saône pendant la Première Guerre Mondiale Chalon-sur-Saône

Visite exceptionnelle Chalon sur Saône pendant la Première Guerre Mondiale

Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire vous mènera dans la ville telle que ceux qui partaient alors pour le front la voyaient.

La ville fut profondément transformée, à la fin du XIXe siècle, par les progrès de la révolution industrielle et la modernisation économique : de nouveaux habitants ont afflué et la population des classes moyenne et ouvrière a augmenté. Des quartiers neufs ont vu le jour le long des routes d’Autun et de Paris, le boulevard de la République s’est modernisé et les zones industrielles ont continué à s’étendre le long du canal.

De 1914 à 1918, le quotidien des habitants alterne entre pénurie de matières premières et restrictions alimentaires, particulièrement après 1916. Les lieux de soin aux soldats se multiplient, ainsi que les sociétés de bienfaisance à l’égard des plus démunis… .

Espace patrimoine Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

